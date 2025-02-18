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CHP Filistin meselesini nasıl istismar ediyor? | ANALİZ

CHP Filistin meselesini nasıl istismar ediyor? | ANALİZ

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 18.02.2025 12:54
Güncelleme:18.02.2025 13:40
Daha önce Hamas'ı terör örgütü ilan eden CHP, son günlerde hükümeti Filistin meselesi üzerinden hedef almaya başladı. Filistin halkının büyük sevgisini kazanan Erdoğan, Gazze'de ateşkese giden sürecin mimarlarından. Sadece 2024 yılında 80 telefon görüşmesi yapan Başkan Erdoğan, 17 ülkeye 19 ziyarette bulundu ve girişimci ve insani diplomasi ile İsrail üzerinde baskı kurulmasında rol oynadı. İsrail ile ticareti kesen Türkiye yine Gazze'ye en çok yardım eden ülke oldu. Ayrıca Ankara, İsrail'e karşı açılan soykırım davasına müdahil oldu. Gazze'de ateşkesin ardından Hamas'tan Türkiye'ye özel teşekkür geldi. CHP'nin istismar ettiği Filistin konusunun detayları analiz haberimizde...
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CHP Filistin meselesini nasıl istismar ediyor? | ANALİZ
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