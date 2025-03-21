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CHP eyleminde büyük provokasyon! Marjinal gruplar Saraçhane’de polise saldırıyor

CHP eyleminde büyük provokasyon! Marjinal gruplar Saraçhane'de polise saldırıyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 21.03.2025 20:48
Ekrem İmamoğlu’nun PKK ile ortak hareket etme ve yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınmasının ardından dün CHP lideri Özgür Özel Saraçhane önünde sokak çağrısı yaptı. Özel'in çağrısının ardından marjinal radikal örgütler güvenlik güçlerini hedef almaya devam ediyor. Saraçhane'de toplanan maskeli gruplar, polise taş ve yabancı cisimler atarak saldırıyor.
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CHP eyleminde büyük provokasyon! Marjinal gruplar Saraçhane’de polise saldırıyor
Marjinal gruplar Saraçhane’de polise saldırıyor
Marjinal gruplar Saraçhane'de polise saldırıyor
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