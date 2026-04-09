CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol gözaltında! Kamu zararı ve usulsüzlük zinciri

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan ve genişletilen kooperatif yolsuzluğu soruşturmasında sıcak bir gelişme yaşandı. CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol, İzmir merkezli yürütülen ve milyonlarca liralık kamu zararı ile usulsüzlük iddialarını kapsayan soruşturma dahilinde Ankara’da gözaltına alındı. CHP'li belediyelere yönelik operasyonlar zincirinin son halkası olan bu gelişme, siyaset kulislerini sarsarken, yolsuzluk ağının detayları bir bir gün yüzüne çıkmaya başladı. A Haber muhabiri Şener Çetin, detayları aktardı.