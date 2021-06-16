Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili çarpıcı iddia! Ölümcül dozda uyuşturucu mu verildi?

2018'de öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı suikastıyla ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Suudi infaz timinin, İstanbul'a uçarken Mısır'ın başkenti Kahire'ye uğrayarak suikastta kullanılmak üzere öldürücü dozda uyuşturucu aldığı iddia edildi. Ayrıntıları A Haber muhabiri Mehmet Karataş aktardı.

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