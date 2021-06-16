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Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili çarpıcı iddia! Ölümcül dozda uyuşturucu mu verildi?

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Giriş: 16.06.2021 13:34
Güncelleme:16.06.2021 13:35
2018'de öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı suikastıyla ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Suudi infaz timinin, İstanbul'a uçarken Mısır'ın başkenti Kahire'ye uğrayarak suikastta kullanılmak üzere öldürücü dozda uyuşturucu aldığı iddia edildi. Ayrıntıları A Haber muhabiri Mehmet Karataş aktardı.
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