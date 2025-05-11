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Çelik’ten barış diplomasisi mesajı!

Çelik'ten barış diplomasisi mesajı!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 11.05.2025 16:35
Güncelleme:11.05.2025 16:35
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Rusya-Ukrayna ateşkesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan'ın barış diplomasisine de değinen Çelik, "Küresel barışı tehdit eden çatışmaların çözümü için Sayın Cumhurbaşkanımızın barış iradesi ve Türkiye’nin güvenilir adres olması öne çıkmaktadır. Rusya-Ukrayna arasında aranan barış için de, dünyanın başka bölgelerindeki çatışmaların çözümü için de Cumhurbaşkanımızın ilkeli barış diplomasisi, en güvenilir iradedir." ifadelerini kullandı.
Çelik’ten barış diplomasisi mesajı!
Çelik’ten barış diplomasisi mesajı!
Çelik'ten barış diplomasisi mesajı!
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