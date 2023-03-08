Çapa ve Cerrahpaşa Hastaneleri nereye taşınıyor? Bakan Fahrettin Koca yeni adreslerini duyurdu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca deprem bölgesinde açıklamalarda bulunuyor. Bakan Koca, deprem bölgesinde bulunan Hatay'da şebeke suyunun içme suyu olarak kullanılmasının riskli olduğunu bir kez daha vurguladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çapa ve Cerrahpaşa hastanelerinin deprem riski nedeniyle taşınacağını açıkladı.