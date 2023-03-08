08 Mart 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Çapa ve Cerrahpaşa Hastaneleri nereye taşınıyor? Bakan Fahrettin Koca yeni adreslerini duyurdu

Çapa ve Cerrahpaşa Hastaneleri nereye taşınıyor? Bakan Fahrettin Koca yeni adreslerini duyurdu

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 08.03.2023 15:25
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca deprem bölgesinde açıklamalarda bulunuyor. Bakan Koca, deprem bölgesinde bulunan Hatay'da şebeke suyunun içme suyu olarak kullanılmasının riskli olduğunu bir kez daha vurguladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çapa ve Cerrahpaşa hastanelerinin deprem riski nedeniyle taşınacağını açıkladı.
Erdoğan, Bahçeli görüşmesi sona erdi
Erdoğan, Bahçeli görüşmesi sona erdi
Çapa ve Cerrahpaşa Hastaneleri taşınıyor
Çapa ve Cerrahpaşa Hastaneleri taşınıyor
72 saatlik tiyatro! İşte masanın sahibi
72 saatlik tiyatro! İşte masanın sahibi
Başkan Erdoğan ve Bahçeli görüşmesi başladı
Başkan Erdoğan ve Bahçeli görüşmesi başladı
Fay kırığı ne anlatıyor?
Fay kırığı ne anlatıyor?
Başkan Erdoğan - Bahçeli görüşmesi başladı
Başkan Erdoğan - Bahçeli görüşmesi başladı
CHP’nin tabanında büyük yıkım!
CHP'nin tabanında büyük yıkım!
HDP Kılıçdaroğlu’nu destekleyecek mi?
HDP Kılıçdaroğlu'nu destekleyecek mi?
Üçlü görüşme yarın Brüksel’de
Üçlü görüşme yarın Brüksel'de
Ortak aday dünya basınında
"Ortak aday" dünya basınında
6’lı koalisyondan HDP’ye yeşil ışık!
6'lı koalisyondan HDP'ye yeşil ışık!
HDP’ye hangi bakanlık verilecek?
HDP’ye hangi bakanlık verilecek?
Daha Fazla Video Göster