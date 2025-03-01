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Cansız bedenini balıkçılar buldu! Katil zanlıları için hesap vakti

Cansız bedenini balıkçılar buldu! Katil zanlıları için hesap vakti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 01.03.2025 22:49
23 yaşındaki Sedef Güler, iş görüşmesine gittiği gün korkunç bir cinayete kurban gitti. Halıya sarılı haldeki cansız bedenini balıkçılar buldu. Davada iki tutuklu sanık bulunuyor ve birkaç gün içinde hakim karşısına çıkacaklar. Genç kızın ailesi ise acılarının bir nebze olsun hafifleyebilmesi için faillerin en ağır cezayı almasını istiyor.
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Cansız bedenini balıkçılar buldu! Katil zanlıları için hesap vakti
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