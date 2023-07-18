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Canlı yayında birbirlerini yediler!

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Giriş: 18.07.2023 11:04
28 Mayıs yenilgisinin ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun koltuğu bırakması için Genel Merkez’e yürüyen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, katıldığı bir televizyon programında CHP’li Barış Yarkadaş ile birbirine girdi. Hararetli açıklamalarda bulunan Özcan'ın "Ben Faik Öztrak gibi değilim, dede milletvekili-bakan, baba milletvekili-bakan" sözüne karşılık veren Yarkadaş, Özcan'a "Dayının oğlunu Belediye Başkan Yardımcısı yaptın." dedi. İkili arasında koltuk fırlatma gerilimi de yaşandı.
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