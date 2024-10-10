Cani Semih Çelik’i kasap arkadaşları anlattı: Şoktayım bizi de öldürebilirdi

Türkiye'nin konuştuğu sur cinayetlerinde tanıklar anlatmaya devam ediyor. Katil Semih Çelik'in bir dönem aynı işyerinde çalıştığı kasap arkadaşı anlattı. "Sessiz biriydi ama normal değildi" ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

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