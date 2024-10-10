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Cani Semih Çelik’i kasap arkadaşları anlattı: Şoktayım bizi de öldürebilirdi

Cani Semih Çelik’i kasap arkadaşları anlattı: Şoktayım bizi de öldürebilirdi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 10.10.2024 01:28
Türkiye'nin konuştuğu sur cinayetlerinde tanıklar anlatmaya devam ediyor. Katil Semih Çelik'in bir dönem aynı işyerinde çalıştığı kasap arkadaşı anlattı. "Sessiz biriydi ama normal değildi" ifadelerini kullandı. İşte detaylar...
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