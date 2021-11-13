Çanakkale'de toplu açılış töreni | Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Çanakkale'nin Biga ilçesindeki toplu açılış töreninde gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Bu millete pranga vuracaklarını sananları kendilerini en güçlü hissettikleri zaman zelil eden kahramanların soyunun tükenmeyeceğini göstermeyi sürdüreceğiz" dedi. Kanal İstanbul eleştirilerine değinen Erdoğan, "Yerlisi ve yabancısıyla tüm yatırımcıları tehdit ederek ülkemizin kalkınmasını engellemek için canhıraş bir gayret içindeler." şeklinde konuştu.