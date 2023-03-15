Çanakkale Zaferi ve Afrin'in kurtuluşunun yıl dönümüne HDP’ye ziyaret

6’lı koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Çanakkale Zaferi ve Afrin'in kurtuluşunun yıl dönümüne terör örgüt PKK’nın siyasi uzantısı olan HDP’yi ziyaret edecek. Koalisyonun HDP ziyaretinin günü tartışmalara sebep oldu. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına konuk olan AK Parti Yüksek Seçim Kurulu Temsilcisi Recep Özel ve İstanbul Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Abdurrahman Babacan değerlendirdi.

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