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Çanakkale Zaferi ve Afrin'in kurtuluşunun yıl dönümüne HDP’ye ziyaret

A Haber
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Giriş: 15.03.2023 16:52
6’lı koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Çanakkale Zaferi ve Afrin'in kurtuluşunun yıl dönümüne terör örgüt PKK’nın siyasi uzantısı olan HDP’yi ziyaret edecek. Koalisyonun HDP ziyaretinin günü tartışmalara sebep oldu. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına konuk olan AK Parti Yüksek Seçim Kurulu Temsilcisi Recep Özel ve İstanbul Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Abdurrahman Babacan değerlendirdi.
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