Çanakkale destanının 108. yıl dönümü! Kızılay Ağadere Müzesi'nde savaşın izleri

Çanakkale destanının üzerinden 108 yıl geçti... Vatan için verilen mücadelede elbette şehitlerimizin yeri çok başka... Ve o destansı mücadelede Ağadere de savaşın izlerini taşıyan "Gazi" olarak nitelendirilen vadilerden biri. A Haber muhabiri Esra Keskin’in konuğu ile olan Kızılay Ağadere Müze Müdürü Talha Kabukçu Ağadere Şehitliği ve Müzesi hakkında önemli bilgiler anlattı.

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