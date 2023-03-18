18 Mart 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Çanakkale destanının 108. yıl dönümü! Kızılay Ağadere Müzesi'nde savaşın izleri

Çanakkale destanının 108. yıl dönümü! Kızılay Ağadere Müzesi'nde savaşın izleri

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 18.03.2023 12:40
Çanakkale destanının üzerinden 108 yıl geçti... Vatan için verilen mücadelede elbette şehitlerimizin yeri çok başka... Ve o destansı mücadelede Ağadere de savaşın izlerini taşıyan "Gazi" olarak nitelendirilen vadilerden biri. A Haber muhabiri Esra Keskin’in konuğu ile olan Kızılay Ağadere Müze Müdürü Talha Kabukçu Ağadere Şehitliği ve Müzesi hakkında önemli bilgiler anlattı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Kızılay Ağadere Müzesi’nde savaşın izleri
Kızılay Ağadere Müzesi'nde savaşın izleri
Erdoğan’dan 18 Mart Çanakkale Zaferi mesajı
Erdoğan'dan 18 Mart Çanakkale Zaferi mesajı
İBB’de zam isyanı!
İBB’de zam isyanı!
Çanakkale ruhu neleri kazandırdı?
Çanakkale ruhu neleri kazandırdı?
Mısır’a 11 yıl sonra ilk ziyaret!
Mısır'a 11 yıl sonra ilk ziyaret!
11 yıl sonra bir ilk! Çavuşoğlu Mısır’da
11 yıl sonra bir ilk! Çavuşoğlu Mısır'da
Çanakkale Zaferi’nin 108. yıl dönümü!
Çanakkale Zaferi'nin 108. yıl dönümü!
Türkiye eliyle Afrin’de büyük dönüşüm!
Türkiye eliyle Afrin’de büyük dönüşüm!
Çanakkale sadece tarih değiştirmedi!
Çanakkale sadece tarih değiştirmedi!
Namazgah Tabyası’nın Çanakkale Savaşı’ndaki önemi!
Namazgah Tabyası'nın Çanakkale Savaşı'ndaki önemi!
HDP’ye bakanlık formülü!
HDP’ye bakanlık formülü!
Şehitler için Cumhuriyet Meydanı’nda tören!
Şehitler için Cumhuriyet Meydanı'nda tören!
Daha Fazla Video Göster