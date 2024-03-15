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Çanakkale açıklarında kaçak göçmen botu battı! Arama kurtarma ekipleri bölgede! Valilikten açıklama....

ahaber.com.tr
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Giriş: 15.03.2024 11:33
Çanakkale'nin Eceabat ilçesi açıklarında kaçak göçmenleri taşıyan bot battı. Bölgeye sevk edilen ekipler, arama kurtarma çalışması başlattı. Çanakkale Valisi İlhami Aktaş yaptığı açıklamada olay sonucu 2 bebeğin hayatını kaybettiğini duyurdu.
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