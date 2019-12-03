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03.12.2019
"Çakar lamba" gitti tepe lambası ortaya çıktı
İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan düzenlemeyle kamu ve yerel yönetimlerde bulunan üst düzey yönetici, genel müdür ve daire başkanlarının araçlarında bulunan çakar lamba kullanımı yasaklandı. Bu süre içerisinde birçok araçtan çakar lamba sökülürken, bu sefer de trafikte tepe lambalı araçlar görülmeye başlandı.
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