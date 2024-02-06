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Çağlayan Adliyesi'nde silah sesleri! Giriş ve çıkışlar kapatıldı...

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Giriş: 06.02.2024 12:05
Çağlayan Adliyesi C Kapısı önünde silah sesleri yükseldi. Silah seslerini duyanlar panikle yere yattı. 2 polisin yaralandığı olay sonrası geniş güvenlik önlemi alındı.
Çağlayan Adliyesi’nde silah sesleri!
Çağlayan Adliyesi'nde silah sesleri!
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