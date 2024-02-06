Çağlayan Adliyesi'nde polis noktasına saldırı anı ortaya çıktı

Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayının C Kapısı önündeki polis noktasına silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı sonucu olay yerinde çatışma çıkarken 2 saldırgan öldürüldü. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yaptığı açıklamada "1'i kadın 1'i erkek 2 saldırgan ölü ele geçirilmiştir. 3'ü polis memuru olmak üzere 5 kişi yaralanmıştır." ifadelerini kullandı. İşte detaylar...