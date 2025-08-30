Büyük Zafer’in 103. yıl dönümü yurt genelinde coşkuyla kutlanıyor

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103. Yıl dönümü Türkiye'nin dört bir yanında düzenlenen törenlerle kutlanıyor. İstanbul’da kutlamaların adresi Taksim’de başladı ve Vatan Caddesi’nde devam ediyor. Ankara’da kutlamalar ise Anıtkabir’de başladı. Öte yandan Samsun'dan Diyarbakır'a, Kayseri'den Bursa'ya uzanan zafer coşkusu ve kutlamalardaki son durumu A Haber muhabirleri anlattı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN