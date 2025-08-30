30 Ağustos 2025, Cumartesi

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları Büyük Zafer'in 103. yıl dönümü yurt genelinde coşkuyla kutlanıyor
Büyük Zafer’in 103. yıl dönümü yurt genelinde coşkuyla kutlanıyor

Büyük Zafer'in 103. yıl dönümü yurt genelinde coşkuyla kutlanıyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 30.08.2025 10:36
30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103. Yıl dönümü Türkiye'nin dört bir yanında düzenlenen törenlerle kutlanıyor. İstanbul’da kutlamaların adresi Taksim’de başladı ve Vatan Caddesi’nde devam ediyor. Ankara’da kutlamalar ise Anıtkabir’de başladı. Öte yandan Samsun'dan Diyarbakır'a, Kayseri'den Bursa'ya uzanan zafer coşkusu ve kutlamalardaki son durumu A Haber muhabirleri anlattı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Büyük Zafer’in 103. yıl dönümü yurt genelinde coşkuyla kutlanıyor
A Haber TCG Sancaktar’dan canlı yayında
A Haber TCG Sancaktar'dan canlı yayında
Yurt genelinde 30 Ağutos coşkusu!
Yurt genelinde 30 Ağutos coşkusu!
30 Ağustos yeniden dirilişin tescilidir
"30 Ağustos yeniden dirilişin tescilidir"
İstanbul’da Zafer Bayramı kutlamaları!
İstanbul'da Zafer Bayramı kutlamaları!
Kütahya Dumlupınar Şehitliği’nde anma
Kütahya Dumlupınar Şehitliği'nde anma
Başkan Erdoğan Anıtkabir’i ziyaret edecek
Başkan Erdoğan Anıtkabir'i ziyaret edecek
Cumhuriyet Anıtı’na çelenk bırakıldı
Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bırakıldı
CHP’de delege savaşları! Skandal görüntüler
CHP’de delege savaşları! Skandal görüntüler
Çalışan annelerin bakıcı çıkmazı!
Çalışan annelerin bakıcı çıkmazı!
Öğrenci evi kiraları uçtu! Kiralar iki haftada 5 bin lira arttı
Öğrenci evi kiraları uçtu! Kiralar iki haftada 5 bin lira arttı
Ders kitapları masaların üzerine konuldu
Ders kitapları masaların üzerine konuldu
Rüşvet karşılığı ceza indirimi
Rüşvet karşılığı ceza indirimi
Daha Fazla Video Göster