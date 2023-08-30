30 Ağustos 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Büyük Zafer'in 101. yılı! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Büyük Zafer'in 101. yılı! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 30.08.2023 20:55
Başkan Recep Tayyip Erdoğan 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen etkinlikte önemli açıklamalarda bulundu.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Büyük Zafer’in 101. yılı! Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar
Büyük Zafer'in 101. yılı! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
İmamoğlu’nun korumaları vatandaşı dövdü
İmamoğlu'nun korumaları vatandaşı dövdü
Fahiş fiyat balonu yavaş yavaş sönüyor
"Fahiş fiyat balonu yavaş yavaş sönüyor"
Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Gabon’da darbenin arka planında ne var?
Gabon'da darbenin arka planında ne var?
Topu taca atıp cevap vermekten kaçtı
Topu taca atıp cevap vermekten kaçtı
TEKNOFEST, Ankara’da kapılarını ziyaretçilerine açtı
TEKNOFEST, Ankara'da kapılarını ziyaretçilerine açtı
İmamoğlu kreş sözünü de unuttu!
İmamoğlu kreş sözünü de unuttu!
İşte Türkiye’nin konuştuğu Tina
İşte Türkiye'nin konuştuğu Tina
İşte meydan muharebesinin yapıldığı alan! Ordular ilk hedefiniz Akdeniz komutu burada verildi
İşte meydan muharebesinin yapıldığı alan! "Ordular ilk hedefiniz Akdeniz" komutu burada verildi
Büyük Zaferin 101.Yılı
Büyük Zaferin 101.Yılı
30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu
30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu
Daha Fazla Video Göster