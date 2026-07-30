5+1 görüşmeleri Kıbrıs'ta çözüm sağlar mı?

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, 16 yıl aranın ardından Kıbrıs'ta temaslarda bulunarak çözüm arayışlarına yönelik yeni diplomasi sürecini başlattı. A Haber Muhabiri Rıza Açıkgöz'ün aktardığı bilgilere göre Guterres, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Lideri Nikos Hristodulidis ve KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile ayrı ayrı bir araya gelirken, garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve Birleşik Krallık'ın da yer alacağı 5+1 formatındaki görüşmelerin yeniden hayata geçirilmesi konusunda çalışma yürütüldüğünü açıkladı. BM Ofisi'nde gerçekleştirilen temaslarda Kıbrıs meselesinde izlenecek yol haritası, taraflar arasındaki güvenin artırılması ve müzakere zemininin oluşturulması ele alındı. Guterres, sürecin hazırlık aşamasının tamamlanmasının ardından 5+1 formatındaki toplantının gerçekleştirilmesinin hedeflendiğini belirtirken, Tufan Erhürman da görüşmelerin yeniden başlamasını çözüm arayışları açısından önemli bir gelişme olarak değerlendirdi.