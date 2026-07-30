Netanyahu, Trump'ı nasıl ikna etmeye çalıştı? İşte 90 dakikalık görüşmenin perde arkası

Yunanistan ile İsrail'in son dönemde Türkiye'yi ilgilendiren güvenlik ve diplomasi adımları dikkat çekiyor. A Haber Muhabiri İlhan Tahsin'in aktardığı bilgilere göre Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, Genelkurmay Başkanı General Houpis ile birlikte Türkiye'ye yakın adalarda incelemelerde bulunarak Meriç hattı ve Ege'deki bazı noktalara anti-dron ve elektronik harp sistemleri kurulmasını öngören projeyi değerlendirdi. Dendias ayrıca "2030 Ajandası" kapsamında yedek askerlerin yeniden göreve çağrılması, ordunun personel kapasitesinin artırılması ve askerlere dron eğitimi verilmesine yönelik planları açıkladı. Öte yandan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Washington'da ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşmede Suriye'deki güvenlik dengeleri ve Türkiye'nin bölgedeki etkisini gündeme getirdiği belirtilirken, görüşmede bölgesel gelişmelerin de ele alındığı ifade edildi.