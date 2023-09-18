Bulaşık süngerlerindeki gizli tehlike! Bulaşık süngerleri sıklıkla değiştirilmeli

Bulaşık süngerlerine hemen hemen her evde rastlamak mümkün. Ancak dikkat edilmediği takdirde o süngerler bir bakteri yuvası haline dönüşebiliyor. Uzmanlar kullanım ömrüne ise yalnızca bir hafta veriyor.

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