05 Ekim 2025, Pazar

Haberler Gündem Videoları Bu görüntüler sadece A Haber'de! İşte İstanbul'a getirilen Sumud aktivistleri
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 05.10.2025 09:05
İstanbul'a getirilen 36'sı Türk 137 aktivist, Adli Tıp Kurumu'nda sağlık kontrolünden geçirildi. O anları bir tek A Haber muhabiri Mehmet Karataş görüntüledi.
