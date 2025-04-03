03 Nisan 2025, Perşembe
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Boykotçular kaybetti ekonomi kazandı
Ekonomiyi sekteye uğratmayı hedeflediği öne sürülen CHP’nin, yerli ve milli ürünlere yönelik boykot çağrısı beklenen etkiyi yaratmadı. Bankalararası Kart Merkezi verilerine göre, 2 Nisan’da yapılan kredi kartı harcamaları, 1 Nisan’ın iki katına çıktı. Hatta bu harcamalar, Mart ayı ortalamasını da aştı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Boykotçular kaybetti” ifadelerini kullandı.