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Boykotçular kaybetti ekonomi kazandı

Boykotçular kaybetti ekonomi kazandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 03.04.2025 20:26
Ekonomiyi sekteye uğratmayı hedeflediği öne sürülen CHP’nin, yerli ve milli ürünlere yönelik boykot çağrısı beklenen etkiyi yaratmadı. Bankalararası Kart Merkezi verilerine göre, 2 Nisan’da yapılan kredi kartı harcamaları, 1 Nisan’ın iki katına çıktı. Hatta bu harcamalar, Mart ayı ortalamasını da aştı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Boykotçular kaybetti” ifadelerini kullandı.
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Boykotçular kaybetti ekonomi kazandı
Boykotçular kaybetti ekonomi kazandı
Boykotçular kaybetti ekonomi kazandı
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