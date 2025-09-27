Borsa İstanbul’da ikinci dalga operasyonu!

27 Eylül 2025, Cumartesi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 27.09.2025 16:16
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Borsa İstanbul’da manipülasyon soruşturması kapsamında ikinci dalga operasyon başlattı. Çok sayıda kişi gözaltına alındı.
