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Bombalı araca operasyon kamerada! Terör örgütü YPG/PKK'nın saldırısı böyle engellendi
Barış Pınarı Harekatı ile terörden arındırılan Azez Mare hattında terör örgütü YPG / PKK'nın bombalı araçla yapacağı saldırı engellendi. İşte özgür Suriye ordusunun operasyon anı böyle kaydedildi. Ayrıntıları A Haber muhabiri Mehmet Sabri Uğurbaş aktardı.
Barış Pınarı Harekatı ile terörden arındırılan Azez Mare hattında terör örgütü PKK / YPG'nin bombalı araçla yapacağı saldırı engellendi. İşte özgür Suriye ordusunun operasyon anı böyle kaydedildi. Ayrıntıları A Haber muhabiri Mehmet Sabri Uğurbaş aktardı.