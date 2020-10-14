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Bombalı araca operasyon kamerada! Terör örgütü YPG/PKK'nın saldırısı böyle engellendi

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Giriş: 14.10.2020 10:22
Güncelleme:14.10.2020 10:29
Barış Pınarı Harekatı ile terörden arındırılan Azez Mare hattında terör örgütü YPG / PKK'nın bombalı araçla yapacağı saldırı engellendi. İşte özgür Suriye ordusunun operasyon anı böyle kaydedildi. Ayrıntıları  A Haber muhabiri Mehmet Sabri Uğurbaş aktardı.

Barış Pınarı Harekatı ile terörden arındırılan Azez Mare hattında terör örgütü PKK / YPG'nin bombalı araçla yapacağı saldırı engellendi. İşte özgür Suriye ordusunun operasyon anı böyle kaydedildi. Ayrıntıları A Haber muhabiri Mehmet Sabri Uğurbaş aktardı.

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