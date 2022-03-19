Bolu Dağı Tüneli’nde kaza zincirleme kaza! İstanbul istikameti kapandı

Anadolu Otoyolunun Bolu Dağı Tüneli kesiminde zincirleme kaza meydana geldi. Kaza sonrası tünelde ulaşım durdu. Çok sayıda aracın karıştığı zincirleme kazada kurtarma çalışmaları sürüyor. Detayları A haber muhabiri Hakan Suer aktardı. Kazanın Abant girişinde olduğunu belirten Hakan Suer, “Kurtarma ekipleri bölgede, kar küreme ve tuzlama araçları o nokta görev yapıyor. Kar yağışında sonra bölgede buzlanma meydana geliyor. Bölgede araçları çıkartma çalışmaları sürüyor.” dedi.

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