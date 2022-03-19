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Bolu Dağı Tüneli’nde kaza zincirleme kaza! İstanbul istikameti kapandı

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Giriş: 19.03.2022 15:29
Güncelleme:19.03.2022 15:30
Anadolu Otoyolunun Bolu Dağı Tüneli kesiminde zincirleme kaza meydana geldi. Kaza sonrası tünelde ulaşım durdu. Çok sayıda aracın karıştığı zincirleme kazada kurtarma çalışmaları sürüyor. Detayları A haber muhabiri Hakan Suer aktardı. Kazanın Abant girişinde olduğunu belirten Hakan Suer, “Kurtarma ekipleri bölgede, kar küreme ve tuzlama araçları o nokta görev yapıyor. Kar yağışında sonra bölgede buzlanma meydana geliyor. Bölgede araçları çıkartma çalışmaları sürüyor.” dedi.
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