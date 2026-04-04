Bölgede gerilim tavan yaptı: İran ABD’ye ait 4 hava aracını düşürdü

ABD-İsrail-İran arasındaki çatışmaların 36. gününde bölgeden peş peşe sıcak haberler gelmeye devam ediyor. Gece saatlerinde İsrail’in güneyini hedef alan Tahran yönetimi, bir gün içinde ABD’ye ait 4 hava aracını vurduğunu duyurarak gövde gösterisi yaptı. Fars Haber Ajansı’nın geçtiği kritik iddiaya göre ise Washington’ın sunduğu 48 saatlik geçici ateşkes teklifi İran tarafından sert bir dille reddedilirken, bölge ağır bombardımanlarla sarsılıyor.

GündemCHP'li belediyede hizmet fiyaskosu
Özel HaberA Haber Lübnan'ın güneyindeki yıkımı görüntüledi!
Özel HaberTahran 'da yoğun bombardıman
YaşamAdana'da dolu yağışı! Yarım metreyi aştı
Özel HaberABD ordusu İran'dan pilotu nasıl kurtardı?
Özel Haberİran savaşı küresel ekonomiyi sallıyor

Market çalışanına yumruk atıp kaçan
Amerika’nın “havada tam hakimiyet” illüzyonu çöktü!
Ankara'da otobüs kazası!
ABD'nin pilot operasyonundan ilk görüntü
Doğum mutluluğu acıya dönüştü! Esenyurt’ta genç anne hayatını kaybetti
İran'ın gizemli hava savunma sırrı
İsrail polisinden A Haber canlı yayınında yaka paça gözaltı