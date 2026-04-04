Bölgede gerilim tavan yaptı: İran ABD’ye ait 4 hava aracını düşürdü

ABD-İsrail-İran arasındaki çatışmaların 36. gününde bölgeden peş peşe sıcak haberler gelmeye devam ediyor. Gece saatlerinde İsrail’in güneyini hedef alan Tahran yönetimi, bir gün içinde ABD’ye ait 4 hava aracını vurduğunu duyurarak gövde gösterisi yaptı. Fars Haber Ajansı’nın geçtiği kritik iddiaya göre ise Washington’ın sunduğu 48 saatlik geçici ateşkes teklifi İran tarafından sert bir dille reddedilirken, bölge ağır bombardımanlarla sarsılıyor.