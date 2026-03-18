Bölgede büyük oyun: Türkiye’nin stratejik hamlesi ve İsrail’in kanlı işgal planı

Ortadoğu'da sular durulmak bilmiyor. Hürmüz Boğazı’ndaki gerilim, İran’ın hamleleri ve İsrail’in Lübnan’a yönelik başlattığı yeni saldırı dalgası bölgeyi adeta bir ateş çemberine çevirdi. Gazeteci Bekir Atacan, A Haber ekranlarında yaptığı çarpıcı değerlendirmelerde, küresel enerji trafiğini kilitlemeye çalışan İran’ın stratejisini ve Türkiye’nin bu kaostan çıkış bileti olan "Kalkınma Yolu" projesinin hayati önemini analiz etti. İsrail’in Lübnan’daki asıl hedefinin sadece Hizbullah olmadığını, bölgede kalıcı bir işgal ve genişleme peşinde olduğunu vurgulayan Atacan, "Büyük İsrail" tehlikesine karşı uyarılarda bulundu.