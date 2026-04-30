Erdoğan: Cirminiz kadar yer yakarsınız

Başkan Erdoğan AK Parti grup toplantısı için kürsüdeydi. CHP lideri Özgür Özel’in kendisini ve partisini hedef alan hakaretleri ile ilgili sessizliğini bozdu, CHP’ye “cirminiz kadar yer yakarsınız” diye seslendi. Erdoğan mesajlarına “artık o eski Türkiye yok” diye devam etti. Satır aralarında da CHP’li belediyelerde patlak veren yolsuzluk skandallarına değindi. Erdoğan, kurası yapılan ve 81 ili kapsayan Asrın Konut Projesi’nde ilk evlerin ne zaman teslim edileceğini de duyurdu.