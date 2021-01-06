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Boğaziçi Üniversitesi'nde neler oluyor? Yaşananların perde arkasında kimler var?

A Haber
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Giriş: 06.01.2021 15:17
Güncelleme:06.01.2021 15:45
Boğaziçi Üniversitesi'nde yaşanan olaylarla ne yapılmak isteniyor? Protesto gösterilerinin arkasında kim ya da kimler var? Hukuken hiçbir sakıncasın olmayan rektör atamasını bahane ederek kimler ne yapmak istiyor? Siyaset Bilimci Doç. Dr. Enes Bayraklı yaşanan gelişmelerin perde arkasını A Haber canlı yayınında anlattı. Bayraklı, "Türkiye'de 180'den fazla üniversite var. Tüm üniversitelere rektör atanıyor. Türkiye'deki tüm bu üniversitelerde rektör ataması bilim üretilmesine engel olmuyor da burada mı engel oluyor? Bu iddiayı diğer üniversiteler için hakaret sayarım." diyerek yaşananlara tepkisini dile getirdi.

Atamanın hukuka aykırı olmadığını, liyakat ile ilgili de bir sıkıntının olmadığını ifade eden Doç. Dr. Enes Bayraklı, 'Üniversitelere siyasete sokmayalım' diyenlerin meseleyi kendilerinin siyasallaştırdığını ifade etti.

"REKTÖR ATAMASI BİLİM ÜRETİMİNE ENGEL OLMAZ"

Bayraklı, "Özünde burası (Boğaziçi Üniversitesi) devlet üniversitesidir. Burada da devletin hukuku geçerlidir. Rektör ataması hukuka uygun yapılmıştır. Türkiye'de 180'den fazla üniversite var ve hepsinde bilim üretiliyor. Tüm bu üniversitelere de rektör ataması yapılıyor. Türkiye'deki tüm bu üniversitelerde rektör ataması bilim üretilmesine engel olmuyor da burada mı engel oluyor? Yaşananları diğer üniversiteler için hakaret sayarım." yaşananlara tepkisini dile getirdi.

Bayraklı, "Atamadan memnun olmayabilirsiniz, kendi ideolojik görüşünüze uygun birisini isteyebilirsiniz. Memnun değilseniz bu atamayı gerçekleştiren iradeye yönelik tepkinizi sandıkta gidip gösterebilirsiniz. Bu şekilde sokaklara çıkmak eski Türkiye'nin yöntemi..." dedi.

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