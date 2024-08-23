Boğaz'da izinsiz inşaata soruşturma! Vaniköy’deki yapıya İBB göz yumdu! İnşaatın sahibi Paris gezisinin sponsoru mu?

İstanbul Üsküdar'daki Vaniköy'de örgüt elebaşı Adnan Oktar'a ait villanın yıkımı yapıldı. Bir Rus iş insanı tarafından satın alınan ve CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluğundaki bölgede başlayan villa inşaatı tepki çekti. Daha önce Halk TV patronu Cafer Mahiroğlu'nun Sarıyer'deki Boğaz'a nazır villasında yaptığı kaçağa göz yuman İBB, bu kez Rus oligark Boris Borisenko'nun Boğaz manzaralı kaçak villasını görmezden geldi. İzinsiz yapının inşaatı durdurulurken, resen soruşturma başlatıldı. Öte yandan villanın sahibi Borisenko’nun İBB’nin tartışmalara neden olan Paris gezisine sponsor olduğu öne sürüldü.