20 Haziran 2021, Pazar
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Bodrum'da polise saldırı soruşturması! Muğla'da, 1 polisin şehit olduğu saldırıyla ilgili 19 gözaltına alındı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde takip ettikleri kişilerin silahla ateş açması sonucu 2 polis memurundan birinin şehit olması, birinin yaralanmasıyla ilgili 19şüpheli gözaltında. Soruşturmanın detaylarını A Haber muhabiri Vural Efecik canlı yayında aktardı.