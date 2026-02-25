CANLI YAYIN
Yaşam Esenyurt'ta rezidansta kanlı hesaplaşma
Yaşam Kaza sonrası LPG tankı yola fırladı
Gündem CHP'li isimden skandal! Alkollü araç kullanıp hastaneyi birbirine kattı
Gündem Balıkesir’de eğitim uçuşu yapan savaş uçağı düştü: Pilotumuz şehit oldu
Gündem İstanbul'da kan donduran kripto cinayeti!
ahaber.com.tr Haber Merkezi

USS Gerald Ford'da tuvalet krizi!

İran’a yönelik olası askeri senaryoların konuşulduğu bir dönemde, ABD Donanması’nın en büyük ve en gelişmiş uçak gemisi USS Gerald R. Ford bu kez savaş uçaklarıyla değil, gemi içindeki yaşam koşullarıyla gündemde. The Wall Street Journal’ın haberine göre, aylardır süren görev uzatmaları mürettebat üzerinde ciddi bir yorgunluk yaratırken, gemideki vakumlu tuvalet sisteminde yaşanan arızalar da dikkat çekti. Donanma yetkilileri operasyonel kapasitenin etkilenmediğini vurgulasa da, uzun süren konuşlandırma hem personel hem de gemi üzerindeki baskıyı artırmış durumda.

Gündemden Videolar

