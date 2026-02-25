USS Gerald Ford'da tuvalet krizi!

İran’a yönelik olası askeri senaryoların konuşulduğu bir dönemde, ABD Donanması’nın en büyük ve en gelişmiş uçak gemisi USS Gerald R. Ford bu kez savaş uçaklarıyla değil, gemi içindeki yaşam koşullarıyla gündemde. The Wall Street Journal’ın haberine göre, aylardır süren görev uzatmaları mürettebat üzerinde ciddi bir yorgunluk yaratırken, gemideki vakumlu tuvalet sisteminde yaşanan arızalar da dikkat çekti. Donanma yetkilileri operasyonel kapasitenin etkilenmediğini vurgulasa da, uzun süren konuşlandırma hem personel hem de gemi üzerindeki baskıyı artırmış durumda.