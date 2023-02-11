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Birleşmiş Milletler afeti yerinde gözlemledi "Son yüzyılın yaşanan en büyük felaketi"

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Giriş: 11.02.2023 22:05
Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths, hafta başında Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilde büyük yıkıma yol açan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin son yüzyılın yaşanan en büyük felaketi olduğunu söyledi.
Son yüzyılın yaşanan en büyük felaketi
"Son yüzyılın yaşanan en büyük felaketi"
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