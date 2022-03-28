28 Mart 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Bir İETT klasiği! Bağcılar'da alev alev yanan otobüs büyük korku yarattı

Bir İETT klasiği! Bağcılar'da alev alev yanan otobüs büyük korku yarattı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 28.03.2022 18:08
CHP'li İBB yönetiminde olan İETT otobüsleri gerekli bakım çalışmaları doğru şekilde yapılmadığı için birer birer alevlere teslim oluyor. Aylar içinde onlarca İETT otobüsü yanarken İstanbullular toplu taşıma kullanırken büyük endişe yaşıyor. Bağcılar'da bir alışveriş merkezi önünde bir İETT otobüsü motordan yükselen dumanlar sonrası alev alev yandı. Yolcuların ve çevredekilerin büyük panik yaşadığı olay sonrası itfaiye ekipleri yanan otobüsü söndürdü. İşte o anlar...
Bir İETT klasiği! Bağcılar’da alev alev yanan otobüs büyük korku yarattı
Bir İETT klasiği! Bağcılar'da alev alev yanan otobüs büyük korku yarattı
Müzakereler nasıl sonuçlanacak?
Müzakereler nasıl sonuçlanacak?
İşte müzakere masasının başlıkları
İşte müzakere masasının başlıkları
PKK, Suriye’de camiye saldırdı!
PKK, Suriye'de camiye saldırdı!
Hangi ülkeler mayın tehdidi altında?
Hangi ülkeler mayın tehdidi altında?
Kiev’e füzeli saldırı! İşte izleri…
Kiev’e füzeli saldırı! İşte izleri…
Savaşın tanıkları canlı yayında!
Savaşın tanıkları canlı yayında!
Havalar ne zaman ısınacak?
Havalar ne zaman ısınacak?
Avrupa’da geniş yankı buldu
Avrupa’da geniş yankı buldu
Karadeniz’de ne kadar mayın var?
Karadeniz’de ne kadar mayın var?
SİHA böyle vurdu
SİHA böyle vurdu
CHP’nin gündeminde ne var?
CHP'nin gündeminde ne var?
Daha Fazla Video Göster