16 Nisan 2022, Cumartesi
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Bir darbenin anatomisi! 15 yıl önce asker siyasete nasıl müdahale etti? e-Muhtıraya giden yol nasıl kuruldu?
2007'nin baharıydı… Cumhurbaşkanlığı seçimi yaklaşıyor, Ankara karışıyordu. Atılan her manşet yapılan her açıklama Türkiye'yi o sert kayaya biraz daha sürüklüyordu. Ve nihayetinde asker sahneye çıktı. Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt'ın 15 yıl önce bit gün kameraların karşısına geçip kurduğu cümleler 27 Nisan e-Muhtırası’nın önüne serilen halı gibiydi. Askerin 'sözde değil özde laik" çıkışı, elbette muhalefeti cesaretlendirdi. Ve meydanlar karıştı cumhuriyet mitingleri ile toplum kışkırtılmak istendi. Ancak unutulan bir şey vardı. Başkan Erdoğan ve ona inanların duruşu. O darbe planı işte bu duruşa çarpıştı. İşte e- Muhtıra’ya giden süreç…