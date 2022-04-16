16 Nisan 2022, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Bir darbenin anatomisi! 15 yıl önce asker siyasete nasıl müdahale etti? e-Muhtıraya giden yol nasıl kuruldu?

Bir darbenin anatomisi! 15 yıl önce asker siyasete nasıl müdahale etti? e-Muhtıraya giden yol nasıl kuruldu?

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 16.04.2022 16:58
2007'nin baharıydı… Cumhurbaşkanlığı seçimi yaklaşıyor, Ankara karışıyordu. Atılan her manşet yapılan her açıklama Türkiye'yi o sert kayaya biraz daha sürüklüyordu. Ve nihayetinde asker sahneye çıktı. Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt'ın 15 yıl önce bit gün kameraların karşısına geçip kurduğu cümleler 27 Nisan e-Muhtırası’nın önüne serilen halı gibiydi. Askerin 'sözde değil özde laik" çıkışı, elbette muhalefeti cesaretlendirdi. Ve meydanlar karıştı cumhuriyet mitingleri ile toplum kışkırtılmak istendi. Ancak unutulan bir şey vardı. Başkan Erdoğan ve ona inanların duruşu. O darbe planı işte bu duruşa çarpıştı. İşte e- Muhtıra’ya giden süreç…
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
e-Muhtıra’ya giden yol nasıl kuruldu?
e-Muhtıra'ya giden yol nasıl kuruldu?
Sedef hastalığı tarihe karşıyor!
Sedef hastalığı tarihe karşıyor!
Başkanlık sistemiyle kara günler atlatıldı!
Başkanlık sistemiyle kara günler atlatıldı!
Türk çocuğa polis şiddeti!
Türk çocuğa polis şiddeti!
İBB’ye kentsel dönüşüm tepkisi!
İBB'ye kentsel dönüşüm tepkisi!
Kiev’e hava saldırısı düzenlendi!
Kiev’e hava saldırısı düzenlendi!
6’lı benzemezlerin ittifakında beklenen sonuç!
"6'lı benzemezlerin" ittifakında beklenen sonuç!
Adım adım uzaya! Geri sayım başladı
Adım adım uzaya! Geri sayım başladı
Başkan Erdoğan Phaselis Tüneli’ni açtı!
Başkan Erdoğan Phaselis Tüneli'ni açtı!
A Haber görüntüledi! Ürdün’deki Türk şehitliği!
A Haber görüntüledi! Ürdün’deki Türk şehitliği!
CHP’nin elinde eriyen İETT araçlarının hali isyan ettirdi
CHP'nin elinde eriyen İETT araçlarının hali isyan ettirdi
Dilara Şahin’den sevindiren haber
Dilara Şahin'den sevindiren haber
Daha Fazla Video Göster