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Bin Zayed’in çantasında neler var? BAE ile hangi anlaşmalar imzalanacak?

A Haber
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Giriş: 24.11.2021 10:44
Birleşik Arap Emirlikleri Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed Türkiye'ye geliyor. Başkan Erdoğan, bin Zayed'i kabul edecek. İki liderin çantasında hangi başlıklar var? A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün, canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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Çantasında neler var?
Çantasında neler var?
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