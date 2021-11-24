Bin Zayed’in çantasında neler var? BAE ile hangi anlaşmalar imzalanacak?

Birleşik Arap Emirlikleri Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed Türkiye'ye geliyor. Başkan Erdoğan, bin Zayed'i kabul edecek. İki liderin çantasında hangi başlıklar var? A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün, canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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