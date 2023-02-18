18 Şubat 2023, Cumartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
- Yalnız Kurt
-
Atv Eski Diziler
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Bilgi kirliliğini yayma çabası | Ahmet Davutoğlu’dan bir garip açıklar! İddialara jet yalanlama
Türkiye yaralarını sarmaya çalışırken muhalefetin de içinde olduğu bir grubun provokasyon ve karalama kampanyası da sürüyor ne yazık ki. İşte o kampanyalara alet olan isimlerden biri de Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu. Akıllara zarar bir açıklama yaptı, deprem bölgesine hiçbir iktidar mensubunun gitmediği iddia etti. CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal ise arkasındaki onlarca kamyona rağmen, "Gıda yardımı yapılmıyor" dedi katıldığı bir canlı yayında. Yanıtını da orada bulunan bir depremzededen aldı. Gün birlik olma günü ama depremzedeler için düzenlenen bağış kampanyası üzerinden bile yalan haberler yayıldı.