Bilgi kirliliğini yayma çabası | Ahmet Davutoğlu’dan bir garip açıklar! İddialara jet yalanlama

Türkiye yaralarını sarmaya çalışırken muhalefetin de içinde olduğu bir grubun provokasyon ve karalama kampanyası da sürüyor ne yazık ki. İşte o kampanyalara alet olan isimlerden biri de Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu. Akıllara zarar bir açıklama yaptı, deprem bölgesine hiçbir iktidar mensubunun gitmediği iddia etti. CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal ise arkasındaki onlarca kamyona rağmen, "Gıda yardımı yapılmıyor" dedi katıldığı bir canlı yayında. Yanıtını da orada bulunan bir depremzededen aldı. Gün birlik olma günü ama depremzedeler için düzenlenen bağış kampanyası üzerinden bile yalan haberler yayıldı.

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