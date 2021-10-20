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Beypazarı’nda alt yapı çalışması bitti yollara hizmet gitmedi!

A Haber
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Giriş: 20.10.2021 15:23
Ankara'nın Beypazarı ilçesi bir süredir asfaltlanmayan yollarıyla gündemde. Özellikle tarihi evlerin olduğu sokaklara ne ambulans çıkıyor ne de itfaiye girebiliyor. Vatandaşların yaya kaldığı yetmezmiş gibi, büyükşehir belediyesi asfalt dökmemek için de bin dereden su getiriyor.
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