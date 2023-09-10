11 Eylül 2023, Pazartesi
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Beykoz'da tüneli trafiğe kapatıp havaya ateş eden şahıs gözaltında
İstanbul Beykoz'da bulunan Halil Ulukurt Tüneli'nin girişinde yolu trafiğe kapatan düğün konvoyundan bir kişi otomatik tüfekle havaya ateş eden zanlı polis ekipleri tarafından gözaltına aldı. İşte o görüntüler...