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Beykoz'da tüneli trafiğe kapatıp havaya ateş eden şahıs gözaltında

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Giriş: 10.09.2023 23:47
İstanbul Beykoz'da bulunan Halil Ulukurt Tüneli'nin girişinde yolu trafiğe kapatan düğün konvoyundan bir kişi otomatik tüfekle havaya ateş eden zanlı polis ekipleri tarafından gözaltına aldı. İşte o görüntüler...
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