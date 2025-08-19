Beyaz Saray’da AB lideriyle “Ukrayna” zirvesi! Savaşı seyri ne olacak?

Dünyanın gözü kulağı ABD Başkanı Trump ve Ukrayna lideri Zelenskiy görüşmesindeydi. Trump, Ukrayna lideri Zelenskiy’i Beyaz Saray'da ağırladı. Avrupalı liderler de kritik zirveydi. Görüşmenin öncesi ve sonrasında önemli açıklamalar ardı ardına geldi. Peki kritik zirveden hangi kararlar çıktı? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan uluslararası ilişkiler uzmanı Dr. Canan Tercan değerlendirdi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN