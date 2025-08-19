19 Ağustos 2025, Salı

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları Beyaz Saray’da AB lideriyle “Ukrayna” zirvesi! Savaşı seyri ne olacak?
Beyaz Saray’da AB lideriyle Ukrayna zirvesi! Savaşı seyri ne olacak?

Beyaz Saray’da AB lideriyle “Ukrayna” zirvesi! Savaşı seyri ne olacak?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 19.08.2025 12:47
Dünyanın gözü kulağı ABD Başkanı Trump ve Ukrayna lideri Zelenskiy görüşmesindeydi. Trump, Ukrayna lideri Zelenskiy’i Beyaz Saray'da ağırladı. Avrupalı liderler de kritik zirveydi. Görüşmenin öncesi ve sonrasında önemli açıklamalar ardı ardına geldi. Peki kritik zirveden hangi kararlar çıktı? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan uluslararası ilişkiler uzmanı Dr. Canan Tercan değerlendirdi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Beyaz Saray’da AB lideriyle Ukrayna zirvesi! Savaşı seyri ne olacak?
Özlem Çerçioğlu’ndan Özgür Özel’e suç duyurusu
Özlem Çerçioğlu'ndan Özgür Özel'e suç duyurusu
İspanyol basınına bir yazı kaleme aldı
İspanyol basınına bir yazı kaleme aldı
İnan Güney görevden uzaklaştırıldı
İnan Güney görevden uzaklaştırıldı
Beyaz Saray’da AB lideriyle Ukrayna zirvesi!
Beyaz Saray’da AB lideriyle “Ukrayna” zirvesi!
Bahçeli: Özel’in her sözü yalan ve yamuktur
Bahçeli: Özel’in her sözü yalan ve yamuktur
İnan Güney neden tutuklandı?
İnan Güney neden tutuklandı?
Ömer Çelik’ten Özgür Özel’e tepki
Ömer Çelik'ten Özgür Özel'e tepki
CHP’nin seçim kavgasında 1 kişi ağır yaralandı
CHP’nin seçim kavgasında 1 kişi ağır yaralandı
Özlem Çerçioğlu ilk kez konuştu
Özlem Çerçioğlu ilk kez konuştu
Suça sürüklenen çocuklar için yeni düzenleme
Suça sürüklenen çocuklar için yeni düzenleme
Genelkurmay’da devir teslim töreni!
Genelkurmay'da devir teslim töreni!
CHP’de transfer çelişkisi! Şaşırtan açıklama
CHP’de transfer çelişkisi! Şaşırtan açıklama
Daha Fazla Video Göster