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Beton dökülen kuyulardan petrol fışkırdı! Türkiye’nin milli enerji stratejisi ne?

ahaber.com.tr
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Giriş: 05.06.2021 11:09
Güncelleme:05.06.2021 11:10
Son yıllarda Türkiye'de enerjide dışa bağımlılığı sona erdirecek bir biri ardına sevindirici gelişmeler yaşanıyor. Geçmişte 'petrol yok' diye üzerine beton dökülen kuyulardan petrol fışkırıyor. Peki bu kuyuların başına neler gelmişti? Sultan 2. Abdülhamid'in petrol stratejisi neydi? Dahası İngiltere Başbakanı Churchill neden "Bir damla petrol, bir damla kandan daha kıymetlidir." demişti? Petrolün kanla yazılan tarihini A Haber ekibinden Burhan Aytekin’in hazırladığı özel dosyamızda izliyoruz…
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Beton dökülen kuyulardan petrol fışkırdı
Beton dökülen kuyulardan petrol fışkırdı
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