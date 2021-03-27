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Berat Gecesi’nin fazilet ve önemi nedir? Berat Gecesi Nasıl geçirilmeli? Berat Gecesi hangi ibadetler yapılır?

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Giriş: 27.03.2021 14:50
Güncelleme:27.03.2021 15:10
11 ayın sultanı Ramazan-ı Şerif'i müjdeleyen Berat Gecesi’ni idrak edeceğiz. Peki bu geceyi nasıl geçirmeliyiz? Hangi ibadetler yapılmalı? Bu soruların cevaplarını A Haber muhabiri Tuğba Kezer’in konuğu olan İstanbul İl Müftüsü Prof. Dr. Mehmet Emin Maşalı verdi.
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