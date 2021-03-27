11 ayın sultanı Ramazan-ı Şerif'i müjdeleyen Berat Gecesi’ni idrak edeceğiz. Peki bu geceyi nasıl geçirmeliyiz? Hangi ibadetler yapılmalı? Bu soruların cevaplarını A Haber muhabiri Tuğba Kezer’in konuğu olan İstanbul İl Müftüsü Prof. Dr. Mehmet Emin Maşalı verdi.