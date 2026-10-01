İmamoğlu'nun rüşvet çarkına “bağış” maskesi: 50 milyon dolarlık rüşvet ağı deşifre oldu

İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasında, etkin pişmanlık kapsamında ifade veren İBB Harita Mühendisi Yakup Öner savunma yaptı. Yaklaşık 12 yıl İmamoğlu'nun danışmanlığını yaptığını belirten Öner, mahkemedeki beyanlarında İBB'deki işleyişe, bağış taleplerine ve para trafiğine ilişkin itiraflarda bulundu. Öner, bazı şirketlerden bağış adı altında yaklaşık 50 milyon dolarlık talepler gündeme geldiğini, para işlerinin takibini Fatih Keleş'in yaptığını söyledi. Ayrıca Ekrem İmamoğlu ile yaptığı şifahi anlaşma kapsamında yıllık 100 bin dolar gayriresmi maaş aldığını ve bu parayı elden, poşet içinde teslim aldığını açıkladı.