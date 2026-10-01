“Hakemler Dosyası” soruşturmasında yeni gelişme: MHK Başkanı ve 6 üye gözaltında

Türk spor gündemine bomba gibi düşen hakem operasyonuyla ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Futbol Federasyonu ile İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı arasında, Video Yardımcı Hakem (VAR) odasındaki dijital materyallerin incelenmesine ilişkin farklı açıklamalar geldi. TFF, polisin VAR odasındaki dijital materyalleri incelediğini duyururken, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ise federasyonun açıklamasını yalanladı. Öte yandan, eleştirilerin odağındaki federasyonda gündem bahis soruşturmasıyla da hareketlendi. Halen devam eden bahis soruşturması kapsamında adı geçen 448 kulüp yöneticisi disipline sevk edildi. Operasyona ve soruşturmalara ilişkin son gelişmeleri A Haber muhabiri Erşan Karaca aktardı.