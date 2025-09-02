02 Eylül 2025, Salı

Haberler Gündem Videoları Belediyelere yönelik operasyonlar! "Özel, yargıyı etkileyecek beyandan kaçınmalı"
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 02.09.2025 23:10
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, CHP’li belediyelere yönelik soruşturmaların siyasi olmadığını belirterek, “Cumhuriyet savcıları görevlerini yapıyor” dedi. Bakan Tunç ayrıca CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in yargıyı etkilemeye yönelik açıklamalardan kaçınması gerektiğini vurguladı.
