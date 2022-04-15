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Belediyeden engelliler derneğine baskın! Belediye protokolü yok sayıp baskın verdi

A Haber
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Giriş: 15.04.2022 12:39
İstanbul’da CHP yönetiminde olan Beylikdüzü Belediyesi ekipleri tahliye için 17 yıllık Bütün Engellileri Destekleme Derneği’nin binasını bastı. Binada hareketli dakikalar yaşandı. Dernek Başkanı kendini kapıya zincirledi. Ayrıntılar A Haber muhabiri Mehmet Karataş aktardı.
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