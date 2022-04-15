Belediyeden engelliler derneğine baskın! Belediye protokolü yok sayıp baskın verdi

İstanbul’da CHP yönetiminde olan Beylikdüzü Belediyesi ekipleri tahliye için 17 yıllık Bütün Engellileri Destekleme Derneği’nin binasını bastı. Binada hareketli dakikalar yaşandı. Dernek Başkanı kendini kapıya zincirledi. Ayrıntılar A Haber muhabiri Mehmet Karataş aktardı.

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