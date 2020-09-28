BBC sunucusu Sackur tarihi gerçekleri Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın yüzüne vurdu

Ermenistan'ın saldırısının ardından Azerbaycan'dan misliyle karşılık gelmesi Ermeni Başbakan Paşinyan'ı köşeye sıkıştırdı. BBC suncusu Sackur, Ermenistan Başbakanı Paşinyan'a "Siz kesin olarak barış elçisi değilsiniz" ifadeleriyle karşılık verdi.

Azerbaycan tarafından üst üste yenilgi gören Ermenistan'dan ardı ardına zayiat haberleri gelmeye devam ediyor. Dünyaca ünlü medya kuruluşu BBC'ye konuk olarak katılan Ermenistan Başbakanı Paşinyan, beklemediği bir tepkiyle karşılaşmıştı.

BBC sunucusu Sackur'un Ermenistan'ın Karabağ'da işgalci olduğunu hatırlatması üzerine Paşinyan'ın neye uğradığını şaşırdığı anlar sosyal medyada yeniden paylaşılmaya başlandı.

BBC SUNUCUSU SACKUR: ASKERLERİNİZ İŞGAL GÜCÜ

Paşinyan Ermenilerin Dağlık Karabağ'da binlerce yıldır yaşadığını öne sürdü. Sunucu müdahale etmek zorunda kalarak "Sizinle açık konuşacağım, binlerce yıl önceki tarihinize geri dönemeyiz. Yapabileceğimiz şey bugünün gerçekliğinden bahsetmek. Birleşmiş Milletler çok açık bir karar kabul etti. O karar, Azerbaycan topraklarından Ermeni güçlerinin derhal ve ön koşulsuz çekilmesini öngörüyor. Uluslararası hukuka göre, askerleriniz işgal gücü. Sizse, Dağlık Karabağ'a gidip bu bölgelerin size ait olduğunu söylüyorsunuz. Siz kesin olarak barış elçisi değilsiniz.'' ifadeleri dünyada büyük yankı uyandırmıştı.