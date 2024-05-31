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Bayrampaşa'da kan donduran aile katliamı! Cinnet getiren baba eşi ve kızını gözünü kırpmadan öldürdü | Deprem detayı! 4 gün enkaz altında kalmış

ahaber.com.tr
Aslı Bilger Kutludağ
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Giriş: 31.05.2024 12:32
Kan donduran olay Bayrampaşa'da yaşandı. 68 yaşındaki baba konuşmak için eşinin yaşadığı eve geldi. Çiftin arasında çıkan tartışmada cinnet getiren baba, tabancayla karısını ve kız çocuğunu kızını silahla vurarak öldürdü. Olay sonrası baba Seydi Şahin, polis merkezine giderek teslim oldu. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından anne ve kızın cenazeleri Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Öte yandan anne Nazime Şahin'in 6 Şubat tarihinde meydana gelen depremde 4 gün enkaz altında kaldığı ve yaralı olarak kurtarıldığı öğrenildi.
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