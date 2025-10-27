Bayrampaşa Belediyesi AK Parti’ye geçti! Yeni başkanvekili Akın’dan ilk mesaj

Bayrampaşa Belediye Meclisi’nde gerçekleştirilen Başkanvekilliği seçiminde halkın iradesinin gasp edildiği iddialarıyla ilgili yargı kararını verdi. AK Parti’nin oylamaya yaptığı itirazı değerlendiren İstanbul 8. İdare Mahkemesi, yürütmenin durdurulmasına hükmetti. Bu kararın ardından seçimlerin tekrarlanmasına karar verildi. Yapılan başkanvekilliği seçimini AK Parti’nin adayı İbrahim Akın kazandı. Akın, yaptığı ilk açıklamasında, "Yarın itibarıyla 18 ay sonra hizmetten mahrum kalan Bayrampaşa’da AK Parti dönemi yeniden başlıyor." dedi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN